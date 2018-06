Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Werlte - ...

Werlte - 28-Jähriger angegriffen und verletzt

Werlte - Ein 28-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr vor einer Diskothek in der Loruper Straße von einer bislang unbekannten Frau angegriffen und verletzt worden. Ein Mitarbeiter der Diskothek beobachtete den Vorfall. Die Frau soll den Mann hinterrücks zu Boden geworfen haben und dann auf ihn eingetreten sein. Anschließend flüchtete sie. Sie soll ein weißes Oberteil und ein Blümchenkleid getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93 450 zu melden.

