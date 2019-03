Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Werlte - ...

Werlte - Dieseldiebe in Werlte festgenommen

Werlte - Bereits am letzten Sonntag konnte die Polizei zwei Männer nach einem Dieseldiebstahl in Werlte festnehmen. Die beiden polnischen Täter waren mit einem gemieteten Kleintransporter auf der Baustelle der neuen Siedlung am Markuslustweg von einer aufmerksamen Anwohnerin beobachtet worden, wie sie von einem Baustellenfahrzeug Diesel abzapften. Die hinzugerufene Polizei konnten die beiden Täter im Alter von 30 und 34 Jahren noch vor Ort festnehmen. Die Nacht verbrachten die Täter im Polizeigewahrsam. Im Rahmen von Vernehmungen wurde der Diebstahl zugegeben.

