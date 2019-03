Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Werlte - ...

Werlte - Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Werlte - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag versucht in ein Reihenhaus an der Straße Auf dem Stroh einzubrechen. Es gelang ihnen aber nicht eine Tür aufzuhebeln, so dass die Täter ohne Beute flüchteten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

