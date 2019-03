Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Werlte - ...

Werlte - Einbruch in Bäckerei

Werlte - Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Donnerstag in eine Bäckereifiliale an der Loruper Straße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten in den Verkaufsbereich. Die Täter stahlen Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 zu melden.

