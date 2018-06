Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Werpeloh - ...

Werpeloh - Kupferblenden gestohlen

Werpeloh - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntagmittag und Montagmittag in das Gelände einer Wasservesorgungsanlage an der Straße "Zum Windberg" eingebrochen. Sie schnitten ein Loch in den Zaun und stahlen Kupferblenden vom dortigen Gebäude. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93 450 zu melden.

