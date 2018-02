Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Wietmarschen - ...

Wietmarschen - Drei Verletzte bei Unfall auf A31

Wietmarschen - Am Donnerstagabend ist es auf der A31 in Höhe Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Drei Personen wurden dabei verletzt. Gegen 18.30 Uhr war ein 27jähriger Mann aus Gronau mit seinem Sattelzug in Fahrtrichtung Oberhausen unterwegs. Wegen eines geplatzten Reifens, musste er sein Fahrzeug auf dem Überholfahrstreifen anhalten. Ein 48-jähriger Mann aus Dortmund bremste seinen Ford Focus stark ab, um nicht auf den Sattelzug aufzufahren. Ein darauf folgender 19jähriger Mann aus Münster konnte seinen VW Golf nicht mehr stoppen und fuhr auf den Ford auf. Dabei touchierte er außerdem einen auf dem Hauptstreifen rechts neben ihm fahrenden Lkw. Der Fahrer des Ford wurde dabei schwer verletzt. Dessen Beifahrer und der 19jährige Golffahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 21500 Euro geschätzt.

