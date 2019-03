Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Wietmarschen - ...

Wietmarschen - Mercedes beschädigt

Wietmarschen - Gestern Vormittag wurde auf der Dalumer Allee (L 67) in Höhe eines Autohauses ein schwarzer Mercedes beschädigt. Das Auto war in Richtung Dalum unterwegs, als ein entgegenkommender blauer PKW zu weit auf die Gegenfahrbahn kam und den Spiegel des Mercedes streifte und beschädigte. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Telefonnummer (05925) 905 79 56 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Inga Graber Pressestelle Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.