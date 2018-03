Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Wilsum - Feuer ...

Wilsum - Feuer in Restaurant im Feriengebiet

Wilsum - Am Donnerstagabend ist es im Restaurant des Feriengebietes zu einem Brand gekommen. Gegen 20.30 Uhr war dort ein Brandalarm ausgelöst worden. Eine Zeugin war dann auf eine starke Rauchentwicklung am Gebäude aufmerksam geworden. Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Uelsen und Wilsum stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand ab. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Ein Betrieb des Restaurants ist aktuell nicht möglich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

