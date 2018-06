Polizeiinspektion Gifhorn / Betrunkener Fahrzeugführer kommt von ...

Betrunkener Fahrzeugführer kommt von der Fahrbahn ab

Gifhorn - Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, befuhr der 22jährige Fahrer eines schwarzen Skoda Octavia die B4 in Richtung Süden und kam beim Verlassen derselben an der Anschlußstelle Gamsen, auf Grund erheblicher Alkoholbeeinflussung, nach links von der Fahrbahn ab und schließlich im dortigen Grünbereich zum Stehen. Der Fahrer war unbeteiligten Zeugen bereits vorher durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und es erwartet ihn ein Strafverfahren. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise vor diesem Unfall von dem Fahrzeugführer gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Gifhorn unter 05371 / 980-0 in Verbindung zu setzen.

