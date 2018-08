Polizeiinspektion Gifhorn / Diebe stehlen Lastwagen

Diebe stehlen Lastwagen

Neudorf-Platendorf - Neudorf-Platendorf, Dorfstraße 72 29.08.2018 - 30.08.2018

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Donnerstag einen Lastwagen vom Betriebshof einer Landschafts- und Gartenbaufirma in Neudorf- Platendorf.

Der weiße 7,49-Tonner wurde am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf dem Firmengelände an der Dorfstraße, Höhe Nummer 72, abgestellt und der Diebstahl am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr bemerkt. Auffällig an dem Lkw ist eine neuwertige grüne Plane mit Firmenaufschrift und Werbelogo. Der Zeitwert des Fahrzeugs beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Um sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Lastwagens bittet die Polizei in Weyhausen, Telefon 05362/93290.

