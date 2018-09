Polizeiinspektion Gifhorn / Diebstähle aus Umkleidekabinen

Diebstähle aus Umkleidekabinen

Ein bislang unbekannter Dieb trieb am Sonntag im Gifhorner Südkreis sein Unwesen. In verschiedenen Orten entwendete er Geld und Schlüssel aus Umkleidekabinen der örtlichen Fußballvereine während der Punktspiele am Nachmittag.

In Vollbüttel stahl er aus der unverschlossenen Gästekabine den Schlüsselbund eines 23-jährigen aus Meinersen mit Autoschlüssel, Hausschlüssel und Garagentoröffner. In Vordorf entwendete vermutlich derselbe Täter aus der unverschlossenen Heimkabine aus einer Hosentasche einen Autoschlüssel und öffnete mit diesem anschließend den dazugehörigen VW Golf eines 24-jährigen Braunschweigers. Aus dem Fahrzeug stahl er eine Geldbörse mit 50 Euro Bargeld, diverse Papiere und eine EC-Karte. Im nahe gelegenen Rethen entwendete er aus einer Kabine 75 Euro Bargeld aus der Tasche eines 28-jährigen aus Rötgesbüttel. Alle Diebstähle ereigneten sich zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr. Laut Veröffentlichung in sozialen Netzwerken soll es weitere gleichartige Diebstähle in Wasbüttel und Calberlah gegen haben.

Die Polizei rät dringend dazu, kein Geld, keine Wertsachen und auch keine Schlüssel während eines Fußballspiels in Spielerkabinen zu belassen. Vielmehr sollten diese Dinge in einem Behältnis gesammelt und von einem Betreuer an den Spielfeldrand mitgenommen werden. Mindestens sollten aber sowohl Heim- als auch Gästekabinen während des Spiels verschlossen werden.

Um sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Fällen bittet die Polizei in Gifhorn unter der Telefonnummer 05371/9800.

