Polizeiinspektion Gifhorn / Handtaschenraub zum Nachteil zweier ...

Handtaschenraub zum Nachteil zweier Rentnerinnen; junge Männer stellen Räuber

Gifhorn - Ein sogenannter Handtaschenraub zum Nachteil zweier älterer Damen ereignete sich am Pfingstsonntag, 20.05.2018, gegen 16:45 Uhr in der Gifhorner Fußgängerzone (Steinweg). Zur genannten Tatzeit flanierte eine 73-jährige Gifhornerin mit ihrer 78-jährigen Verwandten aus Zeitz (Sachsen-Anhalt) durch die Gifhorner Fußgängerzone. Ein 33-jähriger Gifhorner hatte die Damen augenscheinlich kurz zuvor als Opfer ausspioniert und griff die beiden in Höhe Kaufhaus Schütte von hinten an. Hierbei schubste er die jüngere Dame zu Boden und entriss der anderen ihr Portemonnaie, welche sie in der Hand hielt. Durch Rufe der Opfer wurde eine Gruppe junger Männer auf die Situation aufmerksam. Dieser gelang es, den Täter zu ergreifen und bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festzuhalten. Der Täter wurde der Polizei in Gifhorn zugeführt und nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen sowie Prüfung von Haftgründen, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hildesheim nach Hause entlassen. Ein Strafverfahren wegen Raubes und Körperverletzung ist anhängig. Die beiden Opfer wurden durch die Tat zum Glück nicht ernsthaft verletzt.

i.A. Niemeyer, PHK

