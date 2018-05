Polizeiinspektion Gifhorn / LKW Unfall L320

LKW Unfall L320

Leiferde - Auf der L320, zwischen den Ortschaften Hillerse und Leiferde kam es am Morgen zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Lkw. Der polnische Lkw Fahrer befuhr gegen 09:30 Uhr die L320 von Hillerse in Richtung Leiferde. Auf der Hälfte der Strecke kommt er, aus noch ungeklärter Ursache, nach der dortigen Linkskurve nach rechts in den Seitenraum der Fahrbahn und verunfallt dort. Der unter Schock stehende Fahrer wurde durch Zeugen des Unfalls und gleichzeitigen Ersthelfern aus seinem Führerhaus gerettet und anschließend durch eine Rettungswagenbesatzung ins Klinikum Gifhorn verbracht. Die Feuerwehren aus den Umliegenden Gemeinden und ein Rettungswagen waren im Einsatz. Der verunfallte Lkw ist unbeladen und liegt nicht verkehrsgefährdend im Seitenraum, sodass die kurzzeitige Sperrung der Fahrbahn nach der Unfallaufnahme wieder aufgehoben werden konnte. Derzeit wird steht die Klärung der Bergung des Lkw und die Unfallursache noch aus. Möglicherweise wird dir Fahrbahn zu einem späteren Zeitpunkt, zur Durchführung der Bergung erneut gesperrt.

