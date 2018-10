Polizeiinspektion Gifhorn / Pkw landet nach Unfall auf dem Dach ...

Pkw landet nach Unfall auf dem Dach - eine Person leicht verletzt

Wagenhoff - Krümmekreuzung - Am Samstag, 27.10.18, gegen 08:30 Uhr, kam es an der "Krümmekreuzung" zu einem Unfall, bei dem ein Pkw nach der Kollision auf dem Dach zum Liegen kam. Ein 38jähriger aus der Samtgemeinde Wesendorf wollte aus Wesendorf kommend mit seinem VW von der Kreisstraße nach links auf die Bundesstraße B4 einbiegen. Hierbei übersah er eine 52jährige Opel-Fahrerin, die die B4 in Richtung Norden befuhr. Durch den Aufprall landete der Wagen der Wesendorferin auf dem Dach. Während der Unfallaufnahme bis ca 10:00 Uhr wurde der Verkehr um die Unfallstelle herum geleitet. Der Opel musste abgeschleppt werden, die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf ca 5.000EUR geschätzt.

OTS: Polizeiinspektion Gifhorn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56517 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56517.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0 Fax: + 49 (0)5371 / 980-150 E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de