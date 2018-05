Polizeiinspektion Gifhorn / Radfahrer schwer verletzt/ Polizei ...

Radfahrer schwer verletzt/ Polizei sucht Zeugen

Gifhorn - Gifhorn, Wolfsburger Straße 11.05.2018, 22.00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Wochenende ereignet hat. Hierbei fand ein Passant am Freitagabend gegen 22 Uhr einen zuvor gestürzten, schwer verletzten Radfahrer auf dem Boden liegend an der Wolfsburger Straße, in Höhe der Einmündung zum Isenbütteler Weg (Morada-Hotel).

Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen ist der 55-jährige Gifhorner bis dato nicht vernehmungsfähig. Daher sucht die Polizei nun mögliche Zeugen zu diesem Verkehrsunfall. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05371/9800 zu melden.

