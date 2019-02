Polizeiinspektion Gifhorn / Schreckschusswaffengebrauch bei ...

Schreckschusswaffengebrauch bei einer Hochzeitsfeier

Sassenburg, Gifhorner Straße - Am 16.02.2019, zwischen 15:45 und 17:00 Uhr, gab es im Bereich Sassenburg Gifhorner Straße einen Autokorso aufgrund einer privaten Hochzeitsfeier. Aus diesem Korso heraus feuerten mindestens zwei Personen mit Schreckschusswaffen in die Luft. Dabei wurde auch in Richtung von Passanten geschossen, für die nicht ersichtlich war, um welche Art von Waffe es sich handelt und ob daher eine Gefahr für sie besteht.

Die Polizei bittet mögliche Augenzeugen um Mithilfe und Nachricht an die Polizeiinspektion Gifhorn.

