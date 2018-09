Polizeiinspektion Gifhorn / Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Gifhorn - Am Freitag, 07.09.2018, gegen 20:35 Uhr werden die Gifhorner Ordnungshüter zu einem Familienstreit in der Innenstadt gerufen. Zwischen einer alkoholisierten (AAK 1,55 Promille) 41-jährigen Gifhornerin und ihrem 19-jährigen Sohn war es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Während der Sachverhaltsaufnahme greift die Frau plötzlich und unterwartet sowie ohne erkennbaren Grund einen 52-jährigen Beamten an. Sie schlägt ihm mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser eine Jochbeinprellung erleidet. Die Beschuldigte wird schließlich der Dienststelle zugeführt, wo ihr auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hildesheim eine Blutprobe entnommen werden soll. Gegen diese Maßnahme leistet die Frau erheblichen Widerstand und beleidigt massiv die auf der Wache anwesenden Beamten. Zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten wird sie schließlich dem Polizeigewahrsam zugeführt. Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand / tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte und Beleidigung sind anhängig.

i.A. Niemeyer, PHK

