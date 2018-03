Polizeiinspektion Gifhorn / Tageswohnungseinbrüche in Westerbeck

Tageswohnungseinbrüche in Westerbeck

Westerbeck - Am Samstag, 24.03.2018, in der Zeit von 18:30 bis 20:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in der Breslauer Straße, 38524 Sassenburg-Westerbeck ein. Vermutlich der oder die selben Täter hebelten jeweils rückwärtige Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume der Geschädigten. Mit Schmuck und Armbanduhren suchten der oder die Täter unerkannt das Weite. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Gifhorn (Tel. 05371-9800) zu melden.

i.A. Niemeyer, PHK

