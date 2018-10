Polizeiinspektion Gifhorn / Umweltfrevel in der Gemarkung Behren

Umweltfrevel in der Gemarkung Behren

Sprakensehl - Sprakensehl, OT Behren 28.09.2018 - 30.09.2018

Am vergangenen Wochenende wurde in einem Waldstück zwischen Behren und Bokel, südlich der Landesstraße 265, von einer unbekannten Person unerlaubt Müll entsorgt.

Der offensichtlich ortskundige Verursacher muss mehrfach mit einem Transporter oder einem Pkw mit Anhänger in den dortigen Wald gefahren sein. Es wurden drei Schuttberge mit Stein-/Sandschutt, grüner Maschendraht, eine grüne Regentonne, Metall, diverses Plastik (u.a. ein runder weißer Tisch) Klinker, Dachpfannen und Styropor und sonstiges vorgefunden. Der verschiedene Müll stammt offensichtlich aus einer Schuppenreinigung o.ä..

Die Polizei Hankensbüttel sucht Zeugen, welche die betreffende Müllentsorgung, diesbezüglich benutzte Kraftfahrzeuge oder eine Gebäudereinigung in den nahegelegenen Ortschaften um den Tatort beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Hankensbüttel unter der Telefonnummer 05832-97770.

