Polizeiinspektion Gifhorn / Unfallflucht am Friedhof

Unfallflucht am Friedhof

Gifhorn - Gifhorn, An der Kiesgrube 15.02.2019

Bereits am Freitag vergangener Woche kam es zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr auf dem Parkplatz des Katholischen Friedhofs in Gifhorn, An der Kiesgrube, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein Fahrzeug stieß dort gegen den geparkten VW Golf Kombi einer 37-jährigen Gifhornerin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Um diesbezügliche Hinweise bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

