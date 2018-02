Polizeiinspektion Gifhorn / Unfallflucht in Rötgesbüttel

Unfallflucht in Rötgesbüttel

Rötgesbüttel - Rötgesbüttel, Am Schulgarten 11 07.02.2018 - 08.02.2018

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen dem vergangenen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag in Rötgesbüttel ereignet hat.

In der Straße Am Schulgarten, Höhe Hausnummer 11, fuhr ein Kraftfahrzeug vermutlich in Richtung der örtlichen Sportanlagen, kam dort aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken vorderen Fahrzeugseite gegen einen Laternenmast, welcher durch die Kollision erheblich beschädigt wurde.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr und Donnerstag, 11.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Meine, Telefon 05304/91230.

