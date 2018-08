Polizeiinspektion Gifhorn / Unfallflucht mit leicht verletztem ...

Unfallflucht mit leicht verletztem Radfahrer

Meinersen - Am 25.08.2018(Samstag), gegen 15:00 Uhr, fuhr eine 21 jähriger Müdener mit seinem Fahrrad auf dem parallelverlaufenden Rad-/Fahrradweg an der Hauptstraße innerhalb der Ortschaft Meinersen in Rtg Ahnsen. Im Bereich der Einmündung "Am Eichenkamp" querte der 21 jährige vorfahrtberechtigte mit dem Fahrrad diese Einmündung. Im Verlauf der Querung erschien ein roter VW Caddy mit Peiner Kennzeichen. Dieser beabsichtigte von der Straße "Am Eichenkamp" in die Hauptstraße einzufahren. Dabei übersah der Pkw-Führer den 21 jährigen Radfahrer und es kam zur Kollision. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der VW Caddy-Fahrer fuhr ohne zu halten weg. Gegenüber dem flüchtigen Pkw-Führer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Das Polizeikommissariat Meinersen (Tel.05372/ 9785-0) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, sich dort zu melden. Sachdienliche Hinweise werden auch durch jede weitere Polizeidienststelle aufgenommen.

