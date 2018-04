Polizeiinspektion Gifhorn / Verkehrsunfall bei Isenbüttel

Verkehrsunfall bei Isenbüttel

Isenbüttel - Isenbüttel, Kreisstraße 67 13.04.2018, 07.40 Uhr

Glück im Unglück hatte eine 19-jährige Autofahrerin aus Gifhorn bei einem Verkehrsunfall am "Freitag dem 13." Südlich von Isenbüttel.

Die junge Frau fuhr mit ihrem Fiat 500 auf der Kreisstraße 67 in Richtung Wasbüttel. Dort überholten sie einen Linienbus der VLG und verschätzte sich beim Wiedereinscheren. Mit ihrem Kleinwagen kam sie nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Straßenbaum, schleuderte zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich und landete auf dem Dach.

Hierbei zog sich die 19-jährige lediglich Schnittwunden im Gesicht und an den Armen zu und erlitt ein Schleudertrauma. Mit dem Rettungswagen wurde sie ins klinikum nach Gifhorn gebracht. An ihrem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Die 40 Schulkinder im Linienbus sowie dessen 46-jähriger Fahrer aus der Sassenburg kamen mit dem Schrecken davon und konnten ihren Weg anschließend fortsetzen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße bis 9 Uhr zeitweise vollgesperrt werden. An den Bergungsarbeiten beteiligten sich auch 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Isenbüttel.

