Polizeiinspektion Gifhorn / Verkehrsunfall in Meine mit hohem ...

Verkehrsunfall in Meine mit hohem Sachschaden und Vollsperrung der B4

Gifhorn - Meine, 16.08.2018, 14:22 Uhr

Der 77jährige Fahrer eines VW Passat muss am Ortseingang Meine, von Braunschweig kommend, sein Fahrzeug abbremsen. Dies bemerkt ein dahinter fahrender 31jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger zu spät und fährt auf den VW Passat auf, der durch die Wucht des Aufpralls in den Gegenverkehr geschleudert wird und dort mit dem Pkw BMW einer in Richtung Braunschweig fahrenden 27jährigen Frau kollidiert. Die Sattelzugmaschine gerät in den Seitengraben, der Auflieger bleibt auf der Fahrbahn stehen. Alle drei Fahrzeugführer werden leicht verletzt und mittels Rettungswagen zur Beobachtung in Krankenhäuser in Braunschweig bzw. Gifhorn gebracht. An beiden relativ neuwertigen Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Die Sattelzugmaschine ist nicht mehr fahrbereit und muss geborgen und ebenfalls abgeschleppt werden. Für die Maßnahmen ist die B4 bis etwa 17:15 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro.

