Polizeiinspektion Gifhorn / Verkehrsunfall mit lebensgefährlich ...

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzen Motorradfahrer

Gifhorn - Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet sich am späten Mittwochabend (26.09.2018) im Bereich Gifhorn. Gegen 22:10 Uhr beabsichtigt eine 19-jährige Gifhornerin mit ihrem VW Touran von der Braunschweiger Straße (Alte B4) nach links auf die Bundesstraße 4 in Richtung Braunschweig abzubiegen. Hierbei übersieht sie die Honda eines 25-jährigen Gifhorners, welcher vorfahrtsberechtigt die B4 in Richtung Norden befährt. Es kommt zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich in Folge dessen der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wird. Zum Unfallzeitpunkt befindet sich die dortige Ampelanlage nicht in Betrieb. Nach notärztlicher Erstversorgung wird der Motorradfahrer mit schwersten Bein- sowie inneren Verletzungen einer Braunschweiger Klinik zugeführt; die 19-Jährige erleidet einen Schock. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wird die Bundesstraße 4 für etwa zwei Stunden vollgesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kommt es aufgrund der Uhrzeit nicht; der Verkehr wird örtlich umgeleitet. An beiden Fahrzeugen entsteht wirtschaftlilcher Totalschaden. Neben drei Streifenwagen der Gifhorner Polizei ist ein Großaufgebot an Rettungskräften (zwei RTW, NEF, FFW Ausbüttel) vor Ort.

i.A. Niemeyer, PHK

