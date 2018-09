Polizeiinspektion Gifhorn / Verkerhsunfall mit verletzter Person

Verkerhsunfall mit verletzter Person

Bokensdorf - Am 06.09.2018, etwa 09:20 Uhr kam es im Mühlenweg in Bokensdorf zu einem schwereren Verkehrsunfall. Die 83-jährige Unfallverursacherin befährt mit ihrem PKW VW Polo die Mühlenstraße aus Richtung Jembke kommend. Auf Höhe der Hausnummer 20 stößt sie aus derzeit noch ungeklärter Ursache mit ihrer rechten vorderen Fahrzeugseite gegen ein am Straßenrand ordnungsgemäß abgeparktes Fahrzeug des DRK. Durch den Anstoß kippte der PKW der Verursacherin auf die linke Fahrzeugseite und landete schlussendlich auf dem Dach. Zum Stillstand kam der PKW auf dem gegenüberliegenden Gehweg. Der abgeparkte, beschädigte Pkw wurde durch den Anbstoß etwa 10m nach vorn geschoben. Die Verursacherin konnte durch Zeugen des Unfalls aus ihrem Pkw befreit werden und wurde anschließend mittels eines Rettungswagens ins Klinikum Gifhorn verbracht. Sie konnte an der Unfallstelle zum Hergang befragt werden. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Unterstützend bei der Unfallaufnahme tätig waren die freiwilligen Feuerwehren Bokensdorf und Weyhausen.

OTS: Polizeiinspektion Gifhorn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56517 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56517.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0 Fax: + 49 (0)5371 / 980-150 E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de