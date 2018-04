Polizeiinspektion Gifhorn / Wohnungseinbrüche in Kästorf

Wohnungseinbrüche in Kästorf

Gifhorn - Gifhorn, OT Kästorf 09.04.2018

Bislang unbekannte Einbrecher suchten am Montag zwei Einfamilienhäuser im Gifhorner Ortsteil Kästorf heim und entwendeten hierbei überwiegend Bargeld und Schmuck, während die Bewohner nicht zuhause waren.

Zwischen 13.30 Uhr und 22.30 Uhr hebelten die Täter die rückwärtige Terrassentür eines Hauses in der Steinstraße auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen und entkamen schließlich unerkannt mit Laptops, Schmuck und Bargeld. Die Gesamthöhe der Beute beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Vermutlich dieselben Täter schlugen dann nur wenige Meter entfernt erneut zu. Durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes, rückwärtiges Fenster stiegen die Einbrecher in ein Haus in der Straße Am Mittelfeld ein. Dort durchsuchten sie wie im ersten Fall sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten am Ende diverse Schmuckstücke sowie einen Autoschlüssel. Der Wert des Diebesgutes beträgt in diesem Fall mehrere Hundert Euro. Die Tatzeit lag zwischen 19 Uhr und 22.45 Uhr.

Um sachdienliche Hinweise zu beiden Einbrüchen bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

OTS: Polizeiinspektion Gifhorn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56517 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56517.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Thomas Reuter Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104 Fax: + 49 (0)5371 / 980-130 E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de