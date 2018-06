Polizeiinspektion Gifhorn / +++Zeugen gesucht+++ Diebstahl mit ...

+++Zeugen gesucht+++ Diebstahl mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Leiferde - Am 02.06.2018, gegen 22:00 Uhr entdeckte eine Funkstriefenwagenbesatzung des PK Meinersen, dass im Gilder Weg in Leiferde, an der Einmündung "Unter den Eichen", in Fahrtrichtung Bahnhof ein Gossen-Kanaldeckel fehlt. Dieser misst eine Länge von etwa 50cm und eine Breite von etwa 30cm. Das dadurch verursachte Loch wurde durch die Polizei abgesichert, um mögliche Sach- und Personenschäden zu verhindern. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Diebstahl und damit verbundenen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Bitte wenden sie sich an die Polizeidienststelle in Meinersen oder jeder anderen Dienststelle in ihrer Nähe.

