Polizeiinspektion Göttingen / Angriff in Gaststätte ...

(149/2019) Angriff in Gaststätte in der Kurzen Straße - Zwei Männer leicht verletzt, Tatverdächtige bei Fahndung festgenommen, Polizei geht von politisch motivierter Tat aus

Göttingen - Göttingen, Kurze Straße Freitag, 22. Februar 2019, gegen 04.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In einer Gaststätte in der Kurzen Straße in der Göttinger Innenstadt sind am frühen Freitagmorgen (22.02.19) zwei 27 und 29 Jahre alte Göttinger bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Männern leicht verletzt worden.

Die Polizei Göttingen geht aufgrund der vorliegenden Gesamtumstände von einer politisch motivierten Tat aus. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Das Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Göttingen hat die weitere Bearbeitung des Verfahrens übernommen.

Nach bislang vorliegenden Informationen wurde der 29-jährige Gast gegen 04.50 Uhr in dem Lokal aus einer Gruppe Männer, die kurz zuvor das Lokal betreten hatten, unvermittelt angegriffen. Ohne ein für Außenstehende erkennbares Motiv, schlugen die Angreifer zunächst in der Gaststätte und dann im Folgenden auf der Straße vor der Gaststätte auf den Göttinger ein. Als ihm sein 27 Jahre alter Begleiter helfen wollte, wurde auch er mit Schlägen traktiert. Beide Opfer erlitten bei der Attacke u. a. Prellungen im Gesicht. Die Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung.

In die sofort eingeleiteten, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern waren mehrere Streifenwagen eingebunden. Die Maßnahme führte nur wenig später zum Erfolg. Im Bereich der Reinhäuser Landstraße konnten zwei Tatverdächtige von Beamten nach kurzer Verfolgung ergriffen und festgenommen werden. Sie schweigen bislang zum Tatvorwurf.

Noch am Freitag durchsuchten Ermittler des Staatsschutzkommissariats mit richterlichen Beschlüssen die Wohnungen von zwei weiteren, mutmaßlich an der Tat beteiligten, 25 und 28 Jahren alten Göttingern im Stadtgebiet.

Dabei stießen die Beamten auf Beweismittel, die nunmehr ausgewertet werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizeiinspektion Göttingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/119508 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_119508.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jasmin Kaatz Otto-Hahn-Straße 2 37077 Göttingen Telefon: 0551/491-2017 Fax: 0551/491-2010 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de