Polizeiinspektion Göttingen / Audi A 6 im ...

(502/2018) Audi A 6 im Vorbeifahren beschädigt und geflüchtet - Polizeikommissariat Hann. Münden sucht nach weißem Kleinbus

Göttingen - Hann. Münden, Am Entenbusch Zwischen dem 24. und 26. September 2018

HANN. MÜNDEN (jk) - Vermutlich im Vorbeifahren hat ein unbekannter weißer Kleinbus oder Sprinter zwischen Montag und Mittwoch dieser Woche (24. bis 26.09.18) in der Straße "Am Entenbusch" einen in Höhe der Hausnummer 92 abgestellten Audi A 6 an der Fahrerseite beschädigt und ist danach einfach weitergefahren. Der bei der Berührung verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Göttingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/119508 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_119508.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jasmin Kaatz Otto-Hahn-Straße 2 37077 Göttingen Telefon: 0551/491-2017 Fax: 0551/491-2010 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de