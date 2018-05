Polizeiinspektion Göttingen / Auseinandersetzung in ...

(239/2018) Auseinandersetzung in der Göttinger Innenstadt - Mehrere Personen verletzt, Hintergründe noch völlig unklar

Göttingen - Göttingen, Goetheallee Donnerstag, 3. Masil 2018, gegen 19.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einer größereren Auseinandersetzung sind am Donnerstagabend (03.05.18) gegen 19.40 Uhr in der Goetheallee nach ersten vorliegenden Erkenntnissen mehrere Personen verletzt worden. Die genauen Hintergünde sind zurzeit noch unklar. Einige der Verletzten mussten im Krankenhaus behandelt werden. Bei der Auseinandersetzung sollen Messer, ein Schlagstock, Pfefferspray und auch eine Gaspistole zum Einsatz gekommen sein. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Die Beamten stellten mehrere PKW und auch mutmaßliche Tatmittel sicher. Auch wurden mehrere Männer in Gewahrsam genommen. Weitere Details liegen zurzeit nicht vor. Die Aufnahme der Geschehnisse ist noch nicht abgeschlossen und dauert aktuell weiter an. Es wird nachberichtet.

OTS: Polizeiinspektion Göttingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/119508 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_119508.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jasmin Kaatz Otto-Hahn-Straße 2 37077 Göttingen Telefon: 0551/491-2017 Fax: 0551/491-2010 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de