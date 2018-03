Polizeiinspektion Göttingen / Autoreifen von sechs ...

(155/2018) Autoreifen von sechs hochwertigen PKW abmontiert und gestohlen

Göttingen - Göttingen, Reinhard-Rube-Straße Nacht zu Dienstag, 27. März 2018

GÖTTINGEN (jk) - Auf einem Gelände an der Reinhard-Rube-Straße haben sich Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (27.03.18) an insgesamt sechs hochwertigen PKW der Fabrikate Jaguar und Range Rover zu schaffen gemacht und sämtliche Autoreifen abmontiert und gestohlen. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Die Fahrzeuge ließen sie auf Pflastersteinen aufgebockt zurück. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch unbekannt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jasmin Kaatz Otto-Hahn-Straße 2 37077 Göttingen Telefon: 0551/491-2017 Fax: 0551/491-2010 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de