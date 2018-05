Polizeiinspektion Göttingen / Beratungsoffensive für ...

(248/2018) Beratungsoffensive für wirksamen Einbruchschutz - Nächste kostenlose Veranstaltung am 16. Mai 2018 in Göttingen-Weende, Anmeldung nicht erforderlich!

Göttingen - GÖTTINGEN (jk) - Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben am Mittwoch, 16. Mai 2018, im Polizei-Dienstgebäude in der Otto-Hahn-Straße 2 in Göttingen-Weende wieder die Möglichkeit, sich zum Thema "Wohnungseinbruch" und wirksamen Einbruchschutz fachkundig beraten zu lassen. Beginn ist 18.00 Uhr.

In der zweistündigen Veranstaltung informiert Einbruchschutzexperte Marko Otte über aktuelle Tatbegehungsweisen und gibt viele sinnvolle Tipps, wie man sich wirkungsvoll vor Einbrüchen ins traute Heim schützen kann. Der Beauftragte für Kriminalprävention zeigt außerdem ausgewählte Schaustücke und hält vielfältiges Informationsmaterial zum Mitnehmen bereit.

Die Beratung ist neutral und kostenlos. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich!

Außerdem: "Einbruchschutz"-Telefonsprechstunde jeden Mittwoch

Mit einer speziellen Telefonberatung bietet die Polizeiinspektion Göttingen Interessierten außerdem einen weiteren Service an. Jeden Mittwoch in der Zeit von 15.00 bis 16.00 Uhr steht ein Experte der Polizei unter Telefon 0551/491-2007 für alle Fragen zum Thema "Einbruchschutz" zur Verfügung.

