Polizeiinspektion Göttingen / Der Truckerstammtisch ...

Göttingen - Göttingen (jan) - Informationen zum Thema "Truck Parking" stehen im Mittelpunkt des kommendem Truckerstammtischs der Autobahnpolizei Göttingen.

Die allabendliche Parkplatzsuche der Fernfahrer auf den Rastanlagen ist nicht nur für die Betroffenen ein großes Ärgernis, sondern stellt eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar.

Aufgrund von Parkplatzmangel belegen die Fahrer im gewerblichen Güterverkehr oft zwangsläufig Pkw-Parkplätze, stehen in den Ein- und Ausfahrten von Rastanlagen oder parken auf dem Seitenstreifen.

Im Rahmen des Fernfahrerstammtischs werden Mitarbeiter der R+V-Versicherung und der KRAVAG über Risiken und Verbesserungen der Parkraumnot informieren sowie mit den Teilnehmern über Lösungsvorschläge diskutieren.

Die Veranstaltung für Brummifahrer, Unternehmer und andere Interessierte findet am kommenden Mittwoch (05.09.18) um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West (Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel) statt. Medien sind selbstverständlich wieder ganz herzlich eingeladen!

Die im Terminkalender angekündigten Lkw-Sicherheitstage auf dem Autohof Northeim am 5./ 6. September 2018 finden in diesem Jahr nicht statt.

