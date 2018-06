Polizeiinspektion Göttingen / Einbruch in ...

(313/2018) Einbruch in Verwaltungsgebäude in Dransfeld

Göttingen - Dransfeld, Kirchplatz in der Zeit von Freitag, 8. Juni 2018, 16.00 Uhr und Montag, 11. Juni 2018, 06.00 Uhr

DRANSFELD (jan) - Aus einem Verwaltungsgebäude am Kirchplatz in Dransfeld (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte bei einem Einbruch am vergangenen Wochenende (08./11.06.2018) nach ersten Informationen einen Monitor gestohlen. Die Täter drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und brachen im Inneren mehrere Türen der Büroräume auf. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

Die Polizei in Hann. Münden sucht in diesem Zusammenhang und mit einem Einbruch in einer Gaststätte in Barlissen (in der Nacht zu Samstag, 09.06.18 / siehe unsere Pressemeldung Nr. 307/2018) nach Zeugen und insbesondere ob jemand in den fraglichen Zeiten ein weißer Mercedes-Kleintransporter (Sprinter) mit Eschweger Kennzeichen (ESW) aufgefallen war.

Hinweise bitte an die Polizei Hann. Münden unter der Telefonnummer 05541/9510.

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Christian Janzen Otto-Hahn-Straße 2 37077 Göttingen Telefon: 0551 / 491-2032 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de