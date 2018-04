Polizeiinspektion Göttingen / Einbruch in Café in ...

(162/2018) Einbruch in Café in Mengershausen - Lebensmittel gestohlen

Göttingen - Gemeinde Rosdorf (Landkreis Göttingen), Ortsteil Mengershausen, Tiefenbrunner Straße in der Nacht zu Sonntag, 1. April 2018

MENGERSHAUSEN (jan) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag (01.04.18) gewaltsam durch ein Fenster in ein Café an der Tiefenbrunner Straße im Ortsteil Mengershausen eingebrochen. Nach ersten Informationen wurden Lebensmittel in noch unbekannter Höhe gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115 zu melden.

