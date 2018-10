Polizeiinspektion Göttingen / Einbruch in Praxis

(531/2018) Einbruch in Praxis

Göttingen - Göttingen, Waldweg in der Zeit Freitag, 5. Oktober 2018, 15.00 Uhr und 8. Oktober 2018, 05.00 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - In eine Praxis in einem Geschäftshaus am Waldweg in Göttingen sind Unbekannte am vergangenen Wochenende (05.-08.10.18) in eingebrochen. Die Täter brachen ein Fenster auf um in das Praxisinnere zu gelangen und durchsuchten anschließend Schränke und Schubladen. Nach ersten Informationen wurde nichts gestohlen. In einer im gleichen Haus gelegenen weiteren Praxis versuchten die Einbrecher ebenfalls einzubrechen. Hier gelangten die sie nicht in die Räume. Von den Dieben fehlt jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

