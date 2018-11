Polizeiinspektion Göttingen / Einbruch in Restaurant ...

(606/2018) Einbruch in Restaurant in Göttingen - Spirituosen und Bargeld gestohlen

Göttingen - Göttingen, Groner-Tor-Straße in der Nacht zu Dienstag, 13. November 2018

GÖTTINGEN (jan) - Bei einem Einbruch in ein Restaurant in der Groner-Tor-Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (13.11.18) einen geringen Bargeldbetrag und Spirituosen gestohlen.

Ersten Informationen zufolge stiegen die Einbrecher durch ein aufgebrochenes Fenster auf der Rückseite in die Gaststätte ein. Das Lokal wurde um Mitternacht geschlossen. Am Morgen wurde der Einbruch entdeckt. Die genaue Schadenshöhe ist noch offen. Von den Dieben fehlt jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Göttingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/119508 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_119508.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Christian Janzen Otto-Hahn-Straße 2 37077 Göttingen Telefon: 0551 / 491-2032 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de