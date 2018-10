Polizeiinspektion Göttingen / Einbruch in Vereinsheim

(523/2018) Einbruch in Vereinsheim

Göttingen - Göttingen, Ortsteil Grone, An der Springmühle in der Zeit zwischen Donnerstag, 4. Oktober 2018, 20.00 Uhr und Freitag, 5. Oktober 2018, 16.00 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Unbekannte Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Vereinsheims "An der Springmühle" im Göttinger Ortsteil Grone ein. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter Bargeld aus einem Sparkasten in noch unbekannter Höhe gestohlen. Der Einbruch wurde in der Zeit zwischen Donnerstag (04.10.18), 20.00 Uhr und Freitag (05.10.18), 16.00 Uhr begangen.

Die Polizei Göttingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefonnummer 0551/491-2115 zu melden.

