Polizeiinspektion Göttingen / Einbruch in Wohnung in ...

(467/2018) Einbruch in Wohnung in Lenglern - Schmuck gestohlen

Göttingen - Bovenden (Landkreis Göttingen), Ortsteil Lenglern, Kurze Straße in der Nacht zu Dienstag, 11. September 2018

LENGLERN (jan) - Aus einer Wohnung eines Zweiparteienhauses in der Kurze Straße in Lenglern (Landkreis Göttingen) wurde in der Nacht zu Dienstag (11.0918) Schmuck in noch unbekannter Höhe gestohlen.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen drangen die Täter während der Abwesenheit der Bewohner durch eine gewaltsam geöffnete Tür in die Wohnung ein und durchsuchten es anschließend augenscheinlich komplett nach geeignetem Diebesgut. Von den Einbrechern fehlt jede Spur.

Anwohner, die in der Tatnacht oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge in Lenglern beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Göttingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/119508 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_119508.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Christian Janzen Otto-Hahn-Straße 2 37077 Göttingen Telefon: 0551 / 491-2032 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de