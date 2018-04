Polizeiinspektion Göttingen / Einbruchsversuch in ...

(196/2018) Einbruchsversuch in Göttingen-Grone

Göttingen - Göttingen, Ortsteil Grone, Greitweg Dienstag, 17. April 2018, gegen 15.00 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Am Dienstagnachmittag (17.04.18) machte sich ein bisher unbekannter Mann an einer Haustür eines Einfamilienhauses im Greitweg in Grone (Stadt Göttingen) zu schaffen. Ein Bewohner wurde gegen 15.00 Uhr auf den Einbrecher aufmerksam, bevor er die Tür gewaltsam öffnen konnte. Durch die Anwesenheit des Hausbesitzers wurde der Täter verschreckt und flüchtete mit einem Fahrrad. Der Bewohner alarmierte die Polizei, die daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleitete. Trotz intensiver Suche entkam der Täter.

Der unbekannte Mann war etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, dunkle Haare und Augen, sowie eine helle/blasse Haut. Er hatte ein hellblaues Langarmhemd und eine dunkle Hose an und trug eine schwarze Kappe.

Zeugen die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Göttingen unter der Rufnummer 0551/491-2115.

