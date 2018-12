Polizeiinspektion Göttingen / Einbrüche in ...

(658/2018) Einbrüche in Einfamilienhäuser in Hann. Münden

Göttingen - Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Ortsteil Volkmarshausen, Am Wegweiser und Ortsteil Mielenhausen, Rischensiek Dienstag, 4. Dezember 2018,

HANN. MÜNDEN (jan) - Die Abwesenheit der Bewohner während der Tageszeit am Dienstag (04.12.18) haben bislang unbekannte Täter zum Einbruch in Einfamilienhäuser in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) genutzt.

In der Straße "Am Wegweiser" im Ortsteil Volkmarshausen brachen die Diebe in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 20.20 Uhr eine Terrassentür auf. In dem Einfamilienhaus durchsuchten die Täter alle Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Informationen wurde Schmuck und Münzen gestohlen. Eine Schadensaufstellung lag noch nicht vor.

In der Zeit zwischen 07.45 Uhr und 20.20 Uhr gelangten die Einbrecher durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Haus in der Straße "Rischensiek" im Ortsteil Mielenhausen. Nachdem sie mehrere Schränke und Schubladen durchwühlten erbeuteten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Von den Dieben fehlt jede Spur.

Die Polizei in Hann. Münden bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 05541/9510 zu melden.

