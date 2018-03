Polizeiinspektion Göttingen / Ergänzung zu ...

(151/2018) Ergänzung zu Pressemitteilung Nr. 150 - Auffahren an AS Arenshausen aktuell nicht möglich!

Göttingen - RUSTENFELDE (jk) - Die Autobahnpolizei Göttingen weist darauf hin, dass aktuell an der Anschlussstelle Arenshausen ein Auffahren auf die A 38 in Fahrtrichtung Halle nicht möglich ist. Autofahrer müssen also bis zur AS Heiligenstadt weiterfahren, um auf die A 38 zu gelangen.

