Polizeiinspektion Göttingen / Frontalzusammenstoß auf ...

(428/2018) Frontalzusammenstoß auf der B 80 bei Hann. Münden - Geländewagen kollidiert mit Fahrschulfahrzeug, drei Menschen schwer verletzt

Göttingen - Bundesstraße 80, zwischen Hann. Münden und Hedemünden Donnerstag, 16. August 2018, gegen 17.35 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Geländewagen sind am späten Donnerstagnachmittag (16.08.18) gegen 17.35 Uhr auf der B 80 zwischen Hann. Münden und dem Ortsteil Hedemünden in Höhe "Letzter Heller" drei Menschen schwer verletzt worden. Die B 80 war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen rund zwei Stunden voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam eine in Richtung Hedemünden fahrende 30 Jahre alte Frau aus Hann. Münden mit ihrem Nissan X-Trail in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrschulwagen.

Bei dem Zusammenstoß wurden 30-Jährige und die beiden Insassen des Fahrschul-VW Tiguan, ein 57 Jahre alte Fahrlehrer und ein 17-Jähriger Fahrschüler, schwer verletzt. Sie stammen ebenfalls aus Hann. Münden.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 24.000 Euro, so erste Schätzungen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

OTS: Polizeiinspektion Göttingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/119508 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_119508.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jasmin Kaatz Otto-Hahn-Straße 2 37077 Göttingen Telefon: 0551/491-2017 Fax: 0551/491-2010 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de