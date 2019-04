Polizeiinspektion Göttingen / Fußgänger von ...

(232/2019) Fußgänger von Unbekannten angegriffen und beraubt

Göttingen - Göttingen, Hanssenstraße Freitag, 29. März 2019, gegen 18.10 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - In der Göttinger Hanssenstraße ist am Freitagabend (29.03.19) gegen 18.10 Uhr ein 75 Jahre alter Fußgänger von vier unbekannten Frauen angegriffen und anschließend beraubt worden.

Ersten Ermittlungen und den Angaben des Überfallenen zufolge, verfolgten die vier Unbekannten den Mann bereits einige Zeit durch die Göttinger Innenstadt und drängten ihn anschließend in der Hanssenstraße zu Boden. Eine Täterin griff gezielt in die Hosentasche und nahm die Geldbörse des Mannes an sich. Im Anschluss flüchteten die Frauen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das 75-jährige Opfer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Die Täterinnen werden als klein und von korpulenter Statur beschrieben. Eine der Frauen hätte ein Kopftuch getragen, die anderen drei sollen dunkle Haare gehabt haben. Außerdem hätten sich die Frauen in einer dem Opfer unbekannten Sprache unterhalten.

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115 entgegen.

Polizeiinspektion Göttingen