Polizeiinspektion Göttingen / Getränkeanhänger auf ...

(163/2018) Getränkeanhänger auf Osterfeuerplatz in Dankelshausen aufgebrochen

Göttingen - Gemeinde Scheden (Landkreis Göttingen), Dankelshausen, Steinweg (Osterfeuerplatz) Sonntag, 1. April 2018, in der Zeit zwischen 04.00 Uhr und 10.30 Uhr

DANKELSHAUSEN (jan) - Aus einem Getränkeanhänger auf dem Osterfeuerplatz in Dankelshausen (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte bei einem Einbruch am Sonntag (01.04.18) in der Zeit zwischen 04.00 Uhr und 10.30 Uhr rund 100 Bratwürstchen und insgesamt zehn Getränkekisten sowie einen Akkuschrauber gestohlen.

Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 400 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

