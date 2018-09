Polizeiinspektion Göttingen / Göttingen: Einbruch in ...

(475/2018) Göttingen: Einbruch in Wohnung

Göttingen - Göttingen, Gartenstraße Samstag, 15. September 2018, in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - In eine Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Gartenstraße sind unbekannte Täter am Samstagabend (17.09.18) eingebrochen.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen brachen die Täter während der Abwesenheit der Bewohner ein Fenster auf. Eine genaue Aufstellung über erlangtes Diebesgut liegt noch nicht vor. Die Schadenshöhe ist deshalb zurzeit unbekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115.

