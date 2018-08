Polizeiinspektion Göttingen / Hann. Münden: ...

(447/2018) Hann. Münden: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei ermittelt

Göttingen - Hann. Münden, Göttinger Straße Mittwoch, 29. August 2018, in der Zeit zwischen 09.50 Uhr und 10.20 Uhr

Hann. Münden (jan) - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch (29.08.18) im Laufe des Vormittags auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Göttinger Straße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) einen blauen Kia an der rechten vorderen Stoßstange beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Göttingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/119508 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_119508.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Christian Janzen Otto-Hahn-Straße 2 37077 Göttingen Telefon: 0551 / 491-2032 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de