Polizeiinspektion Göttingen / Immer wieder aktuell! ...

(528/2018) Immer wieder aktuell! Unfälle durch Ablenkung sind Thema beim Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen

Göttingen - GÖTTINGEN (jan) - Der nächste Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen beschäftigt sich mit dem sehr wichtigen Thema "Unfälle durch Ablenkung". Referentin der Veranstaltung ist Polizeioberkommissarin Simone Köhler. Die Verkehrssicherheitsberaterin von der Polizei Northeim steht außerdem für Fragen zur Verfügung.

Die Veranstaltung für Brummifahrer, Unternehmer und andere Interessierte findet am morgigen Mittwoch, den 10. Oktober 2018, um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West (Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel) statt.

Medien sind selbstverständlich wieder ganz herzlich eingeladen!

