Polizeiinspektion Göttingen / In Rosdorf gestohlener ...

(545/2018) In Rosdorf gestohlener Minibagger in Kassel aufgefunden

Göttingen - Rosdorf, Raseweg und Kassel, Heinrich-Steul-Straße Sonntag, 14. Oktober 2018, gegen 22.20 Uhr

ROSDORF/KASSEL (jk) - Ein am Sonntagabend (14.10.18) in Rosdorf (Landkreis Göttingen) gestohlener "Terex" - Minibagger im Wert von ca. 20.000 Euro ist am frühen Montagmorgen (15.10.18) gegen 05.00 Uhr in Kassel (Hessen) wieder aufgefunden worden. Die Baumaschine stand auf einem Anhänger am Fahrbahnrand der Heinrich-Steul-Straße. Eine Spur von den Dieben gibt es bislang nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Göttingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/119508 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_119508.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jasmin Kaatz Otto-Hahn-Straße 2 37077 Göttingen Telefon: 0551/491-2017 Fax: 0551/491-2010 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de